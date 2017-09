Fujifilm X-E3 aangekondigd

Fujifilm heeft zojuist een nieuwe systeemcamera aangekondigd; de Fujifilm X-E3. De camera heeft een 24 megapixel sensor, weegt slechts 337 gram (inclusief accu en geheugenkaart) en heeft een verbeterde ergonomie ten opzichte van zijn voorganger.





Fujifilm X-E3 specificaties

Prijs en beschikbaarheid

- 24,3 megapixel APS-C formaat X-Trans CMOS sensor- Lichtgevoeligheid: 100 - 51.200 ISO- 14 foto's per seconde- 3,0 inch touchscreen display- 4K video- SD(XC) geheugenkaart- Afmetingen: 121,3 x 73,9 x 42,7 millimeter- Gewicht: 337 gram- Bluetooth en WifiGisteren heb ik alvast wat kunnen spelen met deze nieuwste telg van Fuji; een lekker compacte en lichte camera. We mochten de foto's van deze pre-productiemodellen niet meenemen, maar de eerste indruk is positief.Het design van de camera is best wat aangepast; allemaal net wat strakker. Aan de achterzijde zijn wat knoppen verdwenen waar normaal je hand overheen valt bij het fotograferen. Je kunt daar dus niet zo gemakkelijk meer per ongeluk een knopje indrukken.De gehele greep is trouwens onder handen genomen, die ligt nu net wat prettiger in de hand. De joystick, die bijvoorbeeld ook op de X-Pro2 zit, is nu ook te vinden op deze camera.De beeldkwaliteit moet prima zijn, want de sensor die ook in de Fujifilm X-Pro2 zit is nu voor deze camera gebruikt.Binnenkort moet Camera Remote 3 uit komen. Deze app van Fujifilm laat je eenvoudig foto's overzetten naar je smartphone. Met de nieuwe app en de bluetooth functionaliteiten van deze camera zou het allemaal weer net wat soepeler moeten werken. Zo zou je de app nog maar één keer met je smartphone hoeven te verbinden waarna het in de toekomst razendsnel moet gaan.Een grote verbetering is te vinden in de autofocus bij continue scherpstellen. De camera kan dit nu twee keer zo snel als voorheen. Ook mag een detail 50 procent kleiner zijn dan voorheen om toch nog goed gevolgd te worden.De Fuijfilm X-E3 komt beschikbaar in zwart en zilver en gaat 899 euro kosten. Wil je daar een 18-55mm kit-lens bij dan betaal je 1.299 euro. De camera moet begin oktober 2017 in de winkels liggen.