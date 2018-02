Fujifilm X-H1 systeemcamera met beeldstabilisatie

Fuji heeft een nieuwe spiegelloze camera uitgebracht: de X-H1. Het is de eerste camera uit de X-serie met in-body beeldstabilisatie (IBIS). Daarnaast beschikt hij over tal van functies waar voorganger X-T2 niet over beschikt.



De camera is ontworpen voor professionals en beschikt over 4K video-opnames, een robuuste bouw en nog veel meer.





Specificaties

24.3 megapixel APS-C X-Trans CMOS III sensor (6000 x 4000)

5-Axis geintegreerde beeldstabilisatie (IBIS)

Professionele video functies (inclusief Cinema 4K)

DCI 4096 x 2160 cinema 4K op 200Mbit/s bitrate

F-LOG interne opname met Rec.2020 breed kleurengamma

Nieuwe high-speed LSI X Processor Pro

Grote EVF met 3.69 miljoen pixels

3″ opvouwbaar en kantelbaar touchscreen met 1.04 miljoen pixels

1.8″ monochroom top-paneel display

Robuust magnesium legering weerbestendig chassis

Spatbestendig, stofwerend and koudebestendig tot -10 graden Celsius

Verbeterd AF algorithme, vooral tijdens zoomen

Dual memory kaartslot

Film simulatie modes (met nieuwe ETERNA modus)

Prijs en beschikbaarheid

De Fuji X-H1 is een Cinema 4K 200 Mbit hybride camera met IBIS beeldstabilisatie die kan rivaliseren met de GH5. Fuji betreedt met deze camera de high-end video-mirrorless markt. Deze X-H1 is uitgerust met een verbeterde 4K-codec, 5-assige IBIS en in totaal 20 functionele- en prestatieverbeteringen.F-LOG met Rec.2020-kleur wordt nu rechtstreeks op de interne SD-kaart opgenomen. Aan deze mix wordt een nieuwe filmsimulatie "ETERNA" toegevoegd. Dat is voor het eerst bij een Fuji camera. Deze optie zou zijn ontwikkeld voor de postproductie om zo te zorgen voor subtiele kleuren en contrast.1080p gaat nu naar 120 fps voor dramatische slow-motion effecten. Volgens Fuji is de autofocus ook verbeterd ten opzichte van de X-T2. In de video- en AF-C-modus heb je zo meer stabiliteit bij weinig licht.De body heeft enkele enkele aspecten van de GFX-camera gekopieerd, zoals een LCD-scherm op het bovenpaneel en een robuustere bouw in vergelijking met eerdere X-serie camera's.De batterijgreep werkt opnieuw als een power-boost die de maximale opnametijd in 4K tot 30 minuten verhoogt. Het is niet bekend hoelang de camera zonder gebruik van de greep continu in 4K kan opnemen.Dat baart wat zorgen, want zelfs 30 minuten is op zichzelf vrij kort. Op papier is de Sony A6500 Fuji X-H1's meest geduchte concurrent.Er zitten veel nieuwe functies in de X-H1 die ontbreken in de X-T2. Dat zijn onder andere: bluetooth, een touchscreen, knipper-reductie modus, elektronische 1e gordijnsluiter, interne F log, 4K gezichtsdetectie en SD relay-opname.Elja heeft gisteren al een dagje met de nieuwe camera kunnen spelen. Binnenkort kun je dus een preview van de nieuwe Fujifilm verwachten op Photofacts.De Fujifilm X-H1 gaat 1.899 euro kosten en moet in maart in de Nederlandse winkels liggen.