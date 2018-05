Fujifilm X-T100 met grote EVF en fasedetectie AF

Fujifilm heeft een nieuwe systeemcamera gepresenteerd, de X-T100. Dit nieuwe model is van het aps-c formaat en heeft heeft een 24,2-megapixelsensor. Hij heeft een gevoeligheid van 200 tot 12.800 Iso (digitaal uitbreidbaar tot 51.200 Iso).





De nieuwe camera beschikt over geavanceerde automatische scèneherkenning, autofocussysteem met fasedetectie, drieweg kantelbaar aanraakscherm, elektronische zoeker en de nieuwste Bluetooth-technologie.Deze specificaties zijn geheel gelijk aan de eerder uitgebrachte X-A5, waarbij het grootste verschil is dat de X-T100 een elektronische zoeker heeft.De X-T100 is verkrijgbaar in drie kleuren; zwart, donker zilver en champagne goud. Verkrijgbaar in een set met de XC 15-45 mm zoomlens, zal hij eind juni 2018 beschikbaar zijn voor 599 euro.Met de accu kun je volgens de fabrikant zo'n 430 foto's nemen en hij weegt slechts 448 gram. De camera heeft geen specifieke draaiwieltjes voor het instellen van de isowaarde of de belichtingscompensatie, maar een PASM-wieltje.Het touchscreen is 3" groot en kan horizontaal naar de zijkant en ook verticaal worden gekanteld. Het heeft ruim een miljoen beeldpunten. Dit maakt de camera onder meer voor vloggers interessant. Er is ook ruimte voor een ingebouwde flitser.De Fujifilm systeemcamera kan in 4k-resolutie filmen, met een maximale framerate van vijftien beelden per seconde. In full-hd-resolutie kun je video's opnemen in maximaal 60fps.