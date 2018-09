Fujifilm X-T3 aangekondigd

Fujifilm X-T3 specificaties

- 26,1 megapixel APS-C formaat CMOS sensor- Lichtgevoeligheid: 80 - 51.200 ISO (native: 160 - 12.800 ISO)- Fasedetectie autofocus over de gehele sensor (2,16 miljoen detectiepixels, tot - 3 EV)- Nieuwe X-Processor 4 (3 maal sneller dan de vorige)- 11 foto's per seconde met de mechanische sluiter- 20 foto's per seconde met de elektronische sluiter (30 fps bij een 1,25x crop)- 4K video op 60 beelden per seconde- 0,5 inch elektronische zoeker (3,69 megadot)- 3,2 inch kantelbaar aanraakgevoelig scherm (1,04 megadot)