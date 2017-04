Fujifilm's SQ10 Instax Square camera

De Fujifilm Instax Square SQ10 combineert het direct printen van foto's met een digitale beeldsensor. Deze eerste vierkante Instax camera komt in mei dit jaar uit. De camera is half digitaal, half analoog, heeft een retro look en kost 280 dollar.



De camera is een afgeleide van de analoge camera's in Fuji's huidige Instax lineup maar hij voorziet ook in de voordelen van digitaal fotograferen. Er zijn bijvoorbeeld filters ingebouwd voor "creatieve en trendy" vierkante foto's.