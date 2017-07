Introductie Lensbaby Velvet 85 f/1.8

Transcontinenta, distributeur van Lensbaby in de Benelux, introduceert de Lensbaby Velvet 85. Lensbaby maakt al jaren creatieve effect objectieven voor fotografen die iets bijzonders willen in hun foto's.



Nieuw in de Lensbaby lijn is nu dus de Velvet 85, een nieuw klassiek portret- en macro objectief. De Lensbaby 85 is, net als de Velvet 56, een portretobjectief met 1:2 macro mogelijkheid voor Full Frame en APS-C camera's.