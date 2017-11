Leica komt met nieuwe systeemcamera; de CL

De bediening is bewust minimalistisch, met slechts een beperkt aantal knoppen en verder een touchscreen. Vanwege deze extra manuele functie is dit aanraakscherm wat kleiner dan je gewend bent, namelijk 3.0-inch.



De verschillende functies in het menu zijn te selecteren via de knopjes er naast. De touch-functie kan gebruikt worden om in te zoomen in foto's en om ze gemakkelijk terug te kijken.



De Leica CL beschikt, evenals de TL2, over een 24.2-megapixel sensor, 49-punt contrast autofocus en Maestro 2 series processor. De ISO-waarde kun je instellen van 100 tot 50.000, en de snelste sluitertijd is 1/8000e seconde (mechanische mode). In electronische mode gaat hij tot 1/25.000 seconde.



De camera heeft geen I/O-poorten. Hierdoor kun je de foto's makkelijk van je camera afhalen. Hiervoor moet je wel de SD-kaart verwijderen. Het is ook mogelijk om de foto's draadloos naar je smartphone of tablet te sturen via de Leica app.