Leica TL2 systeemcamera aangekondigd

Niet alleen de beeldsensor heeft een hogere resolutie; video's kunnen worden opgenomen in 4K-resolutie met maximaal dertig beelden per seconde.



Opnames kunnen ook in 60 beelden per seconde worden geschoten, maar dan maximaal in 1080p-resolutie. De functieknop bij de sluiter kan worden ingesteld voor een aantal specifieke functies.



De Leica TL2 is de opvolger van de Leica TL. De laatstgenoemde werd in november 2016 ge´ntroduceerd als opvolger van de Leica T.



De interface van de camera zou zo'n acht keer sneller moeten zijn dan bij de Leica TL. De pop-up-flitser is verdwenen; de camera ondersteunt nu losse flitsers en andere accessoires.



Zo is er de Visoflex-accessoire, een elektronische zoeker die via een tilt- en draaimechanisme gebruikers in staat stelt om foto's te maken vanuit meer extreme hoeken.