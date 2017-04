Lomography brengt nieuwe wegwerpcamera uit

De Lomography Simple Use camera is een analoge wegwerpcamera die voorgeladen is met kleurnegatief-, zwart-wit- of LomoChrome Purple film.





Eenvoudig analoog

Lomography's Simple Use Film Camera wordt geleverd met de vooraf geladen film, meteen klaar voor gebruik dus. Het is een goede manier om in de wereld van analoge fotografie te duiken en te experimenteren met verschillende films. Handformaat, lichtgewicht en voorzien van een flitser, dus wellicht handig voor feestjes, road trips en bruiloften.