Nieuw Nikon fisheye-zoomobjectief en twee groothoeklenzen

AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

Nikon fullframe-fotografen die extreme beeldhoeken willen vastleggen, kunnen vanaf nu met het eerste fisheye-zoomobjectief van Nikon variëren tussen een rond perspectief en een beeldvullende compositie.De optische constructie van het AF-S FISHEYE NIKKOR 8-15mm -objectief garandeert volgens Nikon dat de veelzijdigheid niet ten koste gaat van de kwaliteit.De kortste scherpstelafstand is 0,16 meter en dat betekent dat je in combinatie met het bijzondere perspectief heel aparte beelden moet kunnen maken.Het objectief is stofbestendig en spatwaterdicht. Ook heeft de nieuwe fisheye een gecombineerde zonnekap-objectiefdop.Volgens Nikon presteert de AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED zelfs met het grootste diafragma erg goed. De kortste scherpstelafstand van slechts 0,28 meter biedt extra veelzijdigheid.Het objectief is stofbestendig en spatwaterdicht en kan daarom betrouwbaar worden ingezet bij zwaar weer.