Nieuwe iPhone X met OLED-scherm, Portrait Lighting en 4K

Het grote OLED scherm mag dan vele voordelen hebben, nadeel is dat er geen ruimte meer is voor de vingerafdruksensor. In plaats daarvan is de iPhone uitgerust met technologie die het toestel in staat stelt om je gezicht te herkennen.Face ID om precies te zijn, ter vervanging van Touch ID. Volgens Apple is de technologie veilig, sterker nog, veel veiliger dan Touch ID.Een grappige nieuwe functie op de iPhone X zijn Animojis, oftewel, emoji's die je kunt animeren met behulp van je gezicht. Omdat Face ID je gezicht zo nauwkeurig scant, kun je met die technologie het uiterlijk van emoji's ook veranderen om je emoties uit te drukken.Je kunt die Animoji's rechtstreeks gebruiken in iMessage.Deze versie van de iPhone is draadloos op te laden. Daarvoor heb je dan uiteraard wel een draadloze lader nodig en die levert Apple helaas niet bij het toestel. Er komt wel een universele oplaadpad (AirPower) beschikbaar is die zowel je iPhone 8 oplaadt, als je iPhone X als je Apple Watch Series 3.Nederland en BelgiŽ vallen onder de eerste landen waar de iPhone X beschikbaar komt. Je kunt de nieuwe smartphone bestellen vanaf 22 oktober en de toestellen worden op 3 november verzonden.Het toestel is beschikbaar in de kleuren spacegrijs en zilver, en wat opslagcapaciteit betreft kun je kiezen voor 64 gigabyte (1.159 euro) of 256 gigabyte (1.329 euro).Wordt de iPhone X jouw volgende nieuwe telefoon, of wordt het je nu toch wat te duur?Laat het weten in de reacties.