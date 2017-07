Nieuwe Nikon 70-300mm telezoom aangekondigd

Ook handig is de beeldstabilisatie (VR) die een voordeel zou moeten opleveren van 4,5 stops. Dat is twee stoppen meer dan de huidige 70-300mm. Ook kan dit nieuwe model al vanaf 1,2 meter scherpstellen (eerder 1,5 meter).



Met een gewicht van 680 gram is het objectief niet al te zwaar, maar helaas is ie ook niet extreem lichtsterk. Nikon richt zich met het objectief op sportfotografen (ook met een speciale sport-VR stand), maar ik heb het idee dat de meeste sportfotografen liever kiezen voor een lichtsterke variant.



De filtermaat is 67mm en het objectief is afgedicht tegen stof en spatwater.





Prijs en beschikbaarheid

Wanneer het nieuwe model op de markt komt is nog niet bekend gemaakt. De prijs is wel al bekend; voor 879 euro kun je deze telezoom toevoegen aan je collectie objectieven.