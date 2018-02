Nieuwe Pen E-PL9-systeemcamera van Olympus

Olympus heeft de Pen E-PL9-systeemcamera aangekondigd, de opvolger van de Pen E-PL8. De nieuwe systeemcamera heeft touchbediening, 4K-video en ingebouwde stabilisatie.



De belangrijkste nieuwe functies zijn 4K-video-opname (op 30p) en Bluetooth. Dit laatste zorgt voor snelle koppelingen en de mogelijkheid om gelabelde foto's over te zetten, zelfs terwijl de camera is uitgeschakeld.





Prijs

De Pen E-PL9 is volgens Olympus geschikt voor stijlvolle en creatieve fotografen die een intu´tief te bedienen camera willen hebben. De camera heeft diverse Art-filters (Bleach Bypass en Instant Films) aan boord.Op de nieuwe camera zijn de handgreep en de draaiknoppen groter gemaakt en is er een flitser ingebouwd. Het toestel heeft een 3"-touchscreen met 1.037.000 beeldpunten. Het schermpje kan tot 180 graden naar beneden worden gekanteld en tot 80 graden naar boven.De afmetingen van de systeemcamera zijn 117x 68 x 39mm en het gewicht is 332 gram (zonder accu en sd-kaart) of 380 gram.Daarnaast beschikt hij, net als zijn voorganger over een micro-four-thirds-sensor met een resolutie van 16 megapixel. Hij heeft de TruePic VIII-beeldprocessor ingebouwd, evenals Olympus' vlaggenschip de OM-D E-M1 II.De camera kan foto's vastleggen met een snelheid van 8,5 fps en is voorzien van drieassige beeldstabilisatie. De PEN E-PL9 heeft er 16.De Pen E-PL9 heeft 121 autofocus punten in single-autofocusmode. De voorganger slechts 81. De camera beschikt echter niet over fasedetectie-autofocus, maar is volgens Olympus wel sneller met de autofocus in vergelijking met de voorganger.De Olympus PEN E-PL9 heeft een adviesprijs van 549 euro. Beschikbaar vanaf halverwege maart in wit, zwart en bruin. In combinatie met het M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ objectief betaal je 699 euro.