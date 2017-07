Nieuwe Tamron 24-70mm f/2.8 aangekondigd

De toevoeging van Tamron's eBAND Coating moet hinderlijke ghosting en flare die vaak optreedt bij het fotograferen in tegenlicht verminderen.



Het objectief is daarnaast voorzien van een vocht- en vuilafstotende Fluorine Coating en heeft diverse afdichtingen tegen vocht- en vuil in de behuizing plus een nieuw type vastklikkende zonnekap.



Het lichtsterke zoomobjectief is inzetbaar voor een groot scala aan opdrachten, variŰrend van landschappen, portret, nieuws, architectuur, reizen en nog veel meer toepassingen.





Vermindering lensafwijkingen

Beschikbaarheid en prijzen:

De optische constructie (17 elementen in 12 groepen) maakt gebruik van 2 XR (Extra Refractive Index) elementen, 3 LD (Low Dispersion) elementen, 3 GM (Glazen asferisch) en een hybride asferische lenselement.Samen minimaliseren ze axiale en transversale chromatische plus sferische afwijkingen en vervorming. Daarnaast laten ze een compact ontwerp toe dat volgens Tamron zeer mooie beeldkwaliteit behoudt.De verwachte leverdatum is augustus en de verkoopprijs inclusief BTW van de Tamron SP 24-70MM f/2.8 DI VC USD G2 bedraagt 1.399 euro. Het objectief komt uitsluitend beschikbaar met Canon en Nikon vatting.