Nikon D3500 instap spiegelreflex aangekondigd

De meeste aandacht gaat momenteel natuurlijk naar hun nieuwe systeemcamera's, maar Nikon heeft vandaag ook de opvolger aangekondigd van hun D3400 spiegelreflexcamera; de Nikon D3500.





Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe camera heeft een 24 megapixel DX (APS-C) formaat sensor. Het grootste verschil met zijn voorganger is dat de body nog iets kleiner is. Gelijk aan de Nikon D5600, maar dan zonder het draaibare scherm achterop.De camera is wel een stuk zuiniger geworden. Zo'n 30 procent zelfs. Hierdoor kun je nu ongeveer 1.550 foto's per acculading maken. Een reserve accu zul je niet snel nodig hebben.De D3500 beschikt over 11 autofocuspunten en kan HD video vastleggen (met 60 beelden per seconde). Er zit geen wifi op, maar er is wel een bluetooth verbinding aanwezig. Lichtgevoeligheid van de sensor loopt van 100 tot 25.600 ISO.Al met al een leuke camera voor wie op zoek is naar zijn of haar eerste digitale spiegelreflexcamera.De Nikon D3500 inclusief Nikkor AF-P 18-55mm VR kitlens is vanaf 20 september te koop voor een adviesprijs van 539 euro. De Nikon D3500met 18-105mm VR kitlens gaat 689 euro kosten.