Nikon D7500 aangekondigd

De Nikon D7500 is de middenklasser van Nikon's spiegelreflexlijn en richt zich op de geoefende amateur. De camera volgt de Nikon D7200 op, ook een populair model. Ten opzichte van deze camera zijn er niet alleen maar verbeteringen overigens.



Zo is het aantal foto's dat gemaakt kan worden op één acculading iets minder geworden (maar nog steeds 950 opnames op één accu), ben je een SD-kaart slot kwijt (de D7200 had er twee) en is de resolutie van het scherm iets lager geworden.



Gelukkig zijn er ook veel verbeteringen; zoals het kantelscherm (inclusief aanraakgevoeligheid), betere weersbestendigheid, 4K video en een iets lager gewicht (35 gram minder).





In de hand

4K video

Prijs en beschikbaarheid

Wat vooral opvalt bij dit nieuwe model ten opzichte van zijn voorganger is de diepere handgreep. Prettig, want je kunt de camera nu beter vasthouden en hebt minder snel het idee dat ie uit je handen kan vallen.Ten opzichte van de Nikon D500 is de camera merkbaar lichter. Desondanks beschikt de camera ook over weersbestendigheid en voelt hij ook erg solide aan.Het kantelscherm is erg praktisch; je kunt nu een stuk eenvoudiger foto's maken vanuit een hoog of juist een laag standpunt zonder dat je direct op de grond hoeft te gaan liggen. Het viel mij op dat het uitklapschermpje ook mooi dun is.Videografen zullen blij zijn met de 4K video die op de camera beschikbaar is. Helaas krijg je bij opnames in 4K wel last van een 1,5x cropfactor. In Full HD heb je deze cropfactor niet en daarbij heb je dan het voordeel dat je elektronische beeldstabilisatie hebt.De Nikon D7500 gaat 1.499 euro kosten voor alleen de body. Wil je de 18-105mm kit-lens erbij, dan betaal je 1.799 euro. Eind juni moet de camera in de winkels te vinden zijn.Wat vind jij van de nieuwe Nikon?Is het iets voor jou? Laat het weten in de reacties.