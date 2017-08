Nikon D850 officieel aangekondigd

De nieuwe Nikon lijkt aan de hand van de specificaties een echte alleskunner. Van hoge resolutie's voor bijvoorbeeld landschapsfotografen, tot snelheid voor sportfotografen en 4K voor videografen.



Bijzonder is ook de focus stacking mogelijkheid. Daar zullen veel macro- en productfotografen blij mee zijn.



Al met al een indrukwekkende camera die veel professionele Nikon gebruikers blij zal maken. Hoewel het geen goedkope camera is, is dit -vergeleken met de concurrentie- best een betaalbare camera voor wat je krijgt.