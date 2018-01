Nikon's nieuwe 180-400mm objectief met 1,4x-teleconverter

Met een degelijke en gunstig geplaatste schakelaar kan de ingebouwde teleconverter eenvoudig worden bediend met één vinger zonder ook maar iets in te boeten aan scherpte en zonder de cameragrip los te laten.



Hiermee kan het zoombereik eenvoudig vergroot worden van 180-400 mm (f/4) tot 560 mm (f/5.6) in een fractie van een seconde en zonder van objectief te wisselen.



Dit is handig wanneer je buiten op locatie aan het werk bent en voorbereid moet zijn op onverwachte situaties, iets waar (professionele) sport- en natuurfotografen regelmatig mee te maken krijgen.



Bovendien biedt Nikon's vibratiereductie (VR) een indrukwekkend voordeel van vier stops waardoor onscherpte door cameratrilling effectief wordt beperkt, zelfs wanneer de teleconverter is geactiveerd.



Het optische ontwerp bevat een fluorietlenselement voor gewichtsbesparing en verbeterde balans. De gebruikelijke posities van de zoom- en scherpstelring zijn omgewisseld voor een betere, stabielere bediening.