Olympus verbetert haar E-M10 met de Mark III

De 4k-resolutie biedt framerates van 30, 25 en 24 frames per seconde. Bij het fotograferen is de maximale snelheid 8,6 frames per seconde. De voorganger had dezelfde snelheid.



Het autofocussysteem heeft wel een upgrade gekregen, dat beschikt nu over 121 punten. Bij de voorganger (de Mark II) waren dat er slechts 81.



Ook de behuizing is aangepast. De bedieningsknoppen zijn wat groter gemaakt, de handgreep is anders. De Auto-stand zou nu meer scčnes en onderwerpen moeten kunnen herkennen. De camera heeft wifi en kan op afstand bediend worden via een app.



Het vijf-assige mechanisme voor beeldstabilisatie van de sensor zit er weer op. Bij het filmen kan dat gecombineerd worden met digitale stabilisatie, ook bij de 4k-functie.