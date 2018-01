Panasonic GH5S: de gevoeligste camera in de Lumix-geschiedenis

De GH5S heeft een 10,2-megapixelsensor die net iets meer pixels biedt dan nodig is om video's in 4k-resolutie te maken en omdat de pixels groter zijn dan bij de GH5 met 20,3-megapixelsensor, moet de beeldkwaliteit bij weinig licht toenemen.





Dual Native ISO-technologie

Multi-aspect-ratio

Dit wordt gerealiseerd door de nieuw ontwikkelde sensor met hoge gevoeligheid te combineren met Dual Native ISO-technologie en met de allernieuwste Venus Engine.Dual Native ISO is een technologie die bij de professionele videocamera's van Panasonic wordt gebruikt en niet alleen een erg hoge gevoeligheid biedt, maar tegelijkertijd ook de ruisniveaus laag houdt.Bij een conventionele Single Native ISO gaan deze doorgaans omhoog wanneer de gevoeligheid verhoogd wordt. De niet ontwikkelde beeldsensor implementeert echter twee circuits waardoor het mogelijk wordt om naar een hoge 'native' gevoeligheid over te schakelen alvorens de verwerking te versterken.Met andere woorden: in situaties met weinig licht kun je toch mooie beelden maken met minimale ruis.Bovendien heeft de nieuwe sensor een multi-aspect-ratio, waardoor de beeldhoek bij gebruik van beeldverhoudingen van 4:3, 3:2,16:9 en 17:9 gelijk is. In tegenstelling tot de GH5, heeft de nieuwe GH5S echter geen gestabiliseerde sensor.Daarnaast kan hij filmen met een resolutie van 4096x2160 pixels bij maximaal 60fps. Er kunnen video's gemaakt worden met een iso-waarde van maximaal 51.200. Dat is een stop hoger dan bij de GH5.Panasonic geeft de GH5S de mogelijkheid om video's op te nemen in 10bit met 4:2:2-sampling. Ook heeft de fabrikant zijn V-Log-profiel ge´nstalleerd op de camera.Dat profiel was bij de GH5 beschikbaar tegen een meerprijs. Bij een resolutie van 1920x1080 pixels schiet de camera met een snelheid van maximaal 240fps, voor slowmotionopnames met een vertraging van 10x.De behuizing van de camera en hardware zoals het 3,2"-touchscreen en de elektronische zoeker met verversingssnelheid van 120Hz zijn ten opzichte van de GH5 niet gewijzigd. Wel is de gevoeligheid van autofocussysteem volgens de fabrikant verbeterd, dat zou nu moeten werken tot lichtwaarden van -5ev, in plaats van -4ev.