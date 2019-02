Panasonic Lumix S1R- en S1-fullframecamera's

Daarnaast kan de S1 4k-beelden opnemen met 30fps waarbij de gehele sensor wordt uitgelezen. Bij de S1R wordt daarbij een crop toegepast. Zowel de S1R als de S1 kunnen 4k-video's opnemen met 50 of 60fps. Bij de S1 is de opnametijd gelimiteerd tot dertig minuten en bij de S1R tot vijftien minuten.



Voor de S1 wordt later dit jaar een software-update uitgevoerd die ook 4:2:2 subsampling met 10bit-kleuren mogelijk maakt bij intern opnemen, of 4:2:2 met 10bit-kleuren met een 4k60fps-modus via hdmi. Deze update, die ook V-Log toevoegt, is niet gratis.



Allebei de camera's kunnen ook in slow-motion filmen, waaronder een 6x-slow-motionfunctie in 1080p met 180fps.





Machine learning getrainde autofocus

Uitklapbaar oledscherm

Met beide camera's kun je fotograferen met 6 beelden per seconde met continu-autofocus. Bij single focus is dat maximaal 9fps. Net als micro-four-thirds-sensor camera's, maken de S1-camera's gebruik van het dfd-systeem. Een autofocus-systeem dat gebaseerd is op contrastdetectie.Met behulp van machine learning zijn de algoritmes van het autofocussysteem getraind. Hierdoor zijn niet alleen menselijke gezichten en ogen te volgen, maar ook bijvoorbeeld katten, honden of vogels. Volgens Panasonic werkt de autofocus ook in het donker tot een waarde van -6ev.Zowel de S1R als de S1 beschikt over een zoeker met een oledscherm met een vrij hoge resolutie van 5,76 miljoen subpixels, een vergroting van maximaal 0,78x en een verversingssnelheid van 60 of 120Hz.