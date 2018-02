Pentax K-1 mark II aangekondigd

Pixelshift systeem II werkt uit de hand

Optische zoeker met 100% gezichtsveld

Overige specificaties

Snelle accurate autofocus

Het door PENTAX ontwikkelde Pixel Shift Resolution System – dat het mogelijk maakt om volledige RGB-informatie vast te leggen door de beeldsensor te verschuiven – is geüpgraded naar het Pixel Shift Resolution System II.Bij het vorige pixelshift-systeem was het noodzakelijk om vanuit een statief te werken om de sensor te laten verschuiven. Met het vernieuwde systeem kun je beelden met volledige RGB-resolutie vastleggen bij opnamen vanuit de hand. De voordelen van het systeem zijn de hoge mate van details, scherpte, natuurgetrouwe kleuren en zeer weinig ruis.Op de achterkant van de stofdichte en waterbestendige camerabehuizing bevindt zich een optische zoeker met een gezichtsveld van bijna 100%.Daaronder bevindt zich een 3,2-inch LCD-scherm van 1,037 miljoen pixels met een beeldverhouding van 3: 2 en de mogelijkheid om horizontaal (35 graden), verticaal (44 graden) en diagonaal te kantelen.De rood verlichte monitorweergavefunctie maakt het kijken naar het scherm gemakkelijker wanneer je ogen gewend zijn geraakt aan de donkere omgeving tijdens nachtelijke fotografiesessies.Het LCD-scherm heeft een ontwerp zonder luchtopening dat zorgt voor minder reflecties en een beter zicht bij buitenshuis fotograferen.Andere specificaties en kenmerken van de Pentax K-1 Mark II omvatten een SAFOX 12 AF-systeem met 33 AF-sensoren (25 cross-type), een verbeterd AF Tracking-algoritme voor betere foto's van snel bewegende onderwerpen, een 86.000-pixel RGB-meetsensor , AI-gevoede real-time scèneanalyse, en continuopnamen van 4,4 fps (en een buffer die maximaal 17 RAW- of 70 JPEG-foto's ondersteunt).Daarnaast een APS-C-uitsnijdmodus met opnamen met 6,4 fps (50 RAW of 100 JPEG-foto's), een sluitertijd voor 300.000 activeringen, 1080p video-opname, stereo-microfoon en koptelefooningangen, ingebouwde GPS, Wi-Fi, HDR en dubbele SD-kaart slots.De engineers van Ricoh Imaging hebben het autofocusproces geoptimaliseerd waardoor een zeer snel en nauwkeurig AF-systeem is ontstaan.Dit is mede mogelijk doordat de AF-module van veel kruissensoren is voorzien. Ook de AF tracking algoritmes zijn verbeterd, waardoor ook snel bewegende onderwerpen in de AF-C modus haarscherp vastgelegd worden.