Pentax KP aangekondigd

Pentax KP specificaties

Prijs en beschikbaarheid

- 24,3 megapixel APS-C CMOS sensor- Lichtgevoeligheid: 100 - 819.200 ISO- Ingebouwde 5-assige beeldstabilisatie- 27 autofocus punten- Kantelbaar 3 inch touch display (920.000 beeldpunten)- Maximale sluitertijd van 1/24.000ste seconde (elektronisch)- Weersbestendige body- 7 foto's per seconde- SD(XC) geheugenkaart slot- Wifi- Gewicht: 703 gramPentax camera's zien we wel vaker met uitstekende specificaties. Toch zie je maar weinig fotografen die er mee werken. Dat is natuurlijk jammer, maar ook wel weer begrijpelijk. Als je echter op zoek bent naar een bijzondere camera dan is de Pentax KP wellicht iets voor je.De Pentax KP moet eind februari in de winkels liggen. Hij komt beschikbaar in zwart en zilver. De prijs voor alleen de body komt op 1.299 euro.