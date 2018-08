Phase One kondigt nieuwe 150 megapixel achterwand aan

Volgens Phase One zit hun populaire RAW bewerkingssoftware Capture One ingebouwd, al is mij nog niet helemaal duidelijk hoe ze dit zien. Het zou de camera sneller moeten maken en betere Jpegs moeten opleveren (al kan ik me niet voorstellen dat je Jpegs wilt schieten met dit megapixel monster).



In de toekomst zou de ingebouwde Capture One wellicht gebruikt kunnen worden om in de camera HDR opnames te maken die bijvoorbeeld (alleen) als PSD op het kaartje weggeschreven worden.



Over geheugenkaartjes gesproken trouwens; de IQ4 komt met een XQD kaartslot en een SD slot. Je kunt de foto's overigens ook direct naar je computer sturen via Wifi, USB-C en een Ethernet aansluiting.





Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe achterwanden moeten in oktober op de markt komen en hebben een prijs die uiteraard alleen is weggelegd voor de die-hard professionals.De Phase One XF IQ4 150MP kost 51.990 dollar. De XF IQ4 100MP Trichromatic moet 47.990 dollar gaan kosten en de XF IQ4 150MP Achromatic heeft zelfs een prijs van 54.990 dollar.