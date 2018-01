Samyang AF 14mm f/2.8 EF voor Canon spiegelreflex

Dit eerste Samyang autofocus objectief voor Canon EF is het eerste autofocus-objectief van Samyang voor Canon spiegelreflex camera's. EF objectieven passen op Canon camera's met een full-frame sensor Ún op camera's met een APS-H of APS-C sensor.



De Samyang AF 14mm F2.8 EF is opgebouwd uit 15 lenselementen in 10 groepen, waarvan 7 met special glassoorten om zo een optimale beeldkwaliteit te realiseren.



De toepassing van 2 asferische-, 4 hoge refractie- en een extra- laag dispersie lenselement minimaliseert vertekening en de verschillende vaak voorkomende aberraties.