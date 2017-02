Sigma kondigt 100-400mm, 14mm f/1.8, 24-70mm f/2.8 en 135mm f/1.8 Art aan

Sigma heeft vandaag vier nieuwe objectieven aangekondigd. Alle vier zijn in eerste instantie geschikt voor full-frame Canon, Nikon en Sigma camera's. Wanneer de nieuwe objectieven beschikbaar komen en wat ze gaan kosten is helaas nog niet bekend gemaakt.





Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art

Sigma 14mm f/1.8 DG HSM

Sigma 135mm f/1.8 DG HSM

Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM

De 24-70mm is een onder veel fotografen een populaire maat. Deze lichtsterke standaard zoom zal waarschijnlijk uitstekende kwaliteit bieden met een prijs die onder de vergelijkbare objectieven van de merken zal liggen.De 24-70mm (van Canon) is mijn meest gebruikte objectief, een echt werkpaard. In het verleden hebben Art objectieven al laten zien dat ze kwalitatief de merklenzen voorbij kunnen streven, dus dat schept hoge verwachtingen.Het objectief heeft een diafragma met 9 afgeronde bladen en heeft een minimale scherpstelafstand van 37 centimeter. Je kunt er een 82mm filter op schroeven. Ook beschikt het objectief over beeldstabilisatie.Misschien wel de interessantste van de drie aangekondigde objectieven. Deze extreme groothoek is namelijk met f/1.8 ook nog eens extreem lichtsterk.Het objectief heeft 16 elementen, 9 diafragmabladen en kan scherpstellen vanaf 27 centimeter. Het voorste element heeft een diameter van 80mm.De 135mm f/1.8 is een mooi objectief voor wie wat meer telebereik zoekt en daarbij niet wil inleveren op lichtsterkte. Volgens Sigma zou dit objectief prima geschikt zijn voor camera's met meer dan 50 megapixel sensoren.Ook dit objectief heeft negen afgeronde diafragmabladen. Het weegt een stevige 1,13 kilogram en een filter moet maar liefst 95mm groot zijn.Voor wie nog meer telebereik nodig heeft is er ook de nieuwe 100-400mm van Sigma. Dit objectief is niet zo lichtsterk, maar beschikt wel over beeldstabilisatie. Hij weegt 1,16 kilogram, is 182 millimeter lang en heeft een filterdraad van 67 millimeter.Dit objectief kan scherpstellen vanaf 1,6 meter.