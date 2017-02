Sony 100mm f/2.8, 85mm f/1.8 lens, flitser en geheugen

In de afgelopen weken kondigde Sony een aantal nieuwe producten aan, waaronder een langverwachte betaalbare 85mm voor fullframe e-mount, hier een overzicht.





Sony FE 100mm f2.8

Sony FE 85mm f/1.8

Sony HVL-F45RM Flitser

Vraag naar meer snelheid

Sony SFG-geheugenkaarten

In hun premium G-Master line-up kondigde Sony de komst van de 100mm f/2.8 lens aan. Deze lens is geschikt voor de E-mount van Sony, dat zijn de Alpha 5000 en 6000 reeks (en de NEX toestellen) en de A7 serie.De volledige aanduiding van deze lens is FE f/2.8 STF GM OSS, waarbij FE verwijst naar de Fullframe E-mount, de STF staat voor Smooth Trans Focus en OSS de stabilisatie aanduidt.Het elfbladige diafragma moet zorgen voor een mooi bokeh en er is een optisch apodisatie-element toegevoegd. Je zou zo'n element kunnen vergelijken met een Neutral Density filter dat naar de randen van de lens toe sterker wordt, zodat je mooie verlopen krijgt van scherpte naar onscherpte.Waar normaal gesproken de randen van de bokeh 'rondjes' een scherpe rand hebben, zijn die door de toevoeging van zo'n filter juist heel zacht in de overgangen. Dit is een unieke eigenschap van deze lens en ik ben heel benieuwd naar testfoto's met deze lens.De lens is geschikt voor camera's die een contrast- en/of een phase autofocus systeem hebben. Het Direct Drive SSM -Super Sonic Motor- moet zorgen voor een snelle en nauwkeurige scherpstelling. Je kunt met deze lens scherpstellen tot 57 cm, dat is een vergroting van 0,25x, als je de macro lock button gebruikt.De diafragma-ring kan ingesteld worden op klikken of traploze bediening, het laatste is voor filmen een fijne toevoeging.De lens is gestabiliseerd -optical steadyshot-, heeft een aanpasbare Focus Hold button, ook wel scherpstelvergrendeling genoemd, die je dus eventueel een andere functie toe kan wijzen via het menu van de camera. AF/MF schakelaar op de lens en een diafragmaring. De lens is stof- en vochtbestendig.Een voordeel van de Focus Hold button is bijvoorbeeld dat je deze kan combineren met de Oog-AF dat een aantal van de Sony camera's heeft.Deze lens zal vanaf maart beschikbaar zijn en krijgt een prijskaartje van 2.000 euro.In totaal zijn er nu -inclusief adapters- 42 lenzen beschikbaar voor de E-mount camera's, ten opzichte van 34 voor de traditionele A-mount camera's. Een veelgehoorde wens was om daar ook een betaalbare 85 mm bij te hebben. De vorig jaar geÔntroduceerde FE 85 f/1.4 is een veel geroemde lens, maar heeft een stevige prijs. Daarom zullen veel Sony gebruikers blij zijn met de introductie van de SEL85F18.Deze 85mm f/1.8 vaste brandpuntsafstand lens zal veel gebruikers aanspreken. Vaak gebruikt voor portretten, maar ook heel handig als lichtsterkte korte telelens.Door het grote diafragma is het eenvoudig om een kleine scherptediepte te realiseren, waarbij het onderwerp mooi scherp is en de achtergrond onscherp.Uitgerust met een 9-bladig rond diafragma wat zorgt voor een vloeiend, natuurlijk ogend bokeh-effect. Een dubbel lineair aandrijvingssysteem zorgt voor snel, nauwkeurig en stil scherpstellen. Dit zou zo maar een voordeel kunnen zijn ten opzichte van de G-master 85 mm, die niet bepaald geruisloos is.Ook hier weer de aanpasbare scherpstelvergrendeling die samenwerkt met functies in de camerabehuizing, zoals de veelgebruikte oog-autofocus. Het objectief is voorzien van een responsieve scherpstelring en een AF/MF-schakelaar. Ook deze lens is stof- en vochtbestendig.Verkrijgbaar vanaf maart en zal zo'n 650 euro gaan kosten.Off-camera- of 'strobist'-flitsen was altijd een hele uitdaging met Sony camera's en flitsers. met de komst van een eigen zender- en ontvangersysteem is dit al een hele stap voorwaarts. De nu aangekondigde†HVL-F45RM gaat dit nog een stukje makkelijker maken omdat deze uitgerust is met een radiografische ontvanger.Je kunt deze gebruiken met de†draadloze FA-WRC1M-afstandsbediening. Waar je bij de andere Sony flitsers de FA-WRR1-ontvanger nodig hebt in combinatie met deze zender, is dat bij de F45RM flitser niet nodig.Tot een afstand van 30 meter kun je deze flitser aansturen met de WRC1M zender.De vraag naar een kleinere flitser voor vooral de A7 serie was er al enige tijd. Ten opzichte van de kleinste flitser die tot nu toe in het assortiment te vinden was, de HVL-43FM, is deze flitser 12% kleiner en 11% lichter, maar heeft wel een richtgetal van 45.Je kunt de flitser zo'n 210 keer laten afgaan en de recycle-tijd is zo'n 2,5 seconden, de flitser is geschikt voor High Speed Sync flitsen en heeft als eerste Sony flitser een micro-usb poort om software updates mogelijk te maken.Vanaf april kun je deze flitser aanschaffen voor zo'n 480 euro.Nu de bestandsgrootten enorme vormen aannemen en diverse camera's ook in 4K kunnen opnemen worden de schrijfsnelheden van sd-kaarten ook steeds belangrijker.De Sony Alpha 99II en Alpha 6500 kunnen door nieuwe technieken veel sneller bestanden wegschrijven dan de respectievelijke voorgangers, maar daarvoor moeten de gebruikte geheugenkaarten dan ook geschikt zijn. Sony komt met een nieuwe lijn geheugenkaarten die een snelle bestandsoverdracht mogelijk moeten maken.Met schrijfsnelheden tot 299 megabyte per seconden kunnen deze geheugenkaarten de snelle bursts van bijvoorbeeld de A99II snel genoeg wegschrijven. Wil je een dergelijke kaart gebruiken dan moet je camera wel UHS-II ondersteunen.Deze nieuwe geheugenkaarten zullen verkrijgbaar zijn in 32GB, 64GB of 128GB capaciteit. Er is een nieuw algoritme toegepast om er voor te zorgen dat de schrijfsnelheid op peil blijft, zelfs na diverse burstopnamen.Een snelle schrijfsnelheid is top, maar ook het overzetten van je beelden, waar je een snelle leessnelheid voor nodig hebt, gaat het liefst zo snel mogelijk. In combinatie met een geheugenkaartlezer kan deze kaart tot 300 MB per seconde wegschrijven naar je computer.De geheugenkaarten bieden een anti-statische bescherming en zijn waterbestendig. Gaat er toch onverhoopts wat mis dan kun je met gratis te downloaden "File rescue software" aan de gang om je content terug te halen. Deze software is ook geschikt voor het terughalen van RAW, 4K en XAVC-S bestanden.Voor het snel uitlezen van deze kaarten wordt de MRW-S1 kaartlezer geÔntroduceerd, met SuperSpeed USB -USB3.1 Gen.1- en een standaard A-poort voor een draadloze pc-verbinding, waardoor de bestanden sneller gekopieerd kunnen worden dan wanneer deze via de SD-sleuf op een pc wordt gebruikt.De geheugenkaarten zullen vanaf maart 2017 verkrijgbaar zijn in de Benelux, de kaartlezer vanaf april. Prijs van deze producten is nog niet bekendgemaakt.