Sony 16-35mm f/2.8 en 14-24mm f/4 aangekondigd

Een verwachte en een onverwachte aankondiging van nieuwe Sony lenzen voor de e-mount. De 16-35mm f/2.8 was te verwachten, maar de 14-24mm f/4 was een fijne verrassing voor Sony gebruikers die graag landschaps- en architectuurfoto's maken. Lees hier de specificaties van deze objectieven.





Sony FE 16-35mm f/2.8

Sony FE 14-24mm f/4

Na de introductie van de 24-70mm en 70-200mm f/2,8 was het wachten eigenlijk al op de 16-35mm f/2.8 om deze 'set' compleet te maken. Er was ook vanuit Sony gebruikers al langer de vraag om een dergelijke lens.Sony had al een f/4 versie in het assortiment, maar voegt daar nu dus een f/2.8 versie aan toe. Grote verrassing dat naast deze lens ook een 14-24mm groothoekzoom aangekondigd werd.Deze heeft als grootste diafragma-opening f/4 maar zal zeker door landschaps- en architectuurfotografen als een welkome aanvulling worden gezien in de keuze aan lenzen voor het fullframe e-mount systeem.De objectieven kunnen ook op APS-C e-mount camera's zoals de a6500 gebruikt worden, met dan een cropfactor van 1,5x.Deze SEL1635GM is een lens die onder de G-master serie valt. Met een gewicht van 680 gram is dit een niet al te zware lens in zijn soort. De lens heeft een 11-bladig diafragma.Twee glasdelen van zijn het ED - Extra low-Dispersion - soort waardoor chromatische aberratie minder snel zal optreden. Met Nano AR-coating worden reflecties onderdrukt.De lens heeft twee DDSSM - Direct Drive Super Sonic wave- scherpstelmotoren die een zwevend systeem vormen, waardoor de lens weinig geluid maakt. Zeker voor filmen met gebruik van autofocus een voordeel.Het objectief is stof- en vochtbestendig en heeft een fluorcoating op de voorlens, waardoor stof of vet minder snel hechten en gemakkelijker kan worden verwijderd. De lens is ook voorzien van een scherpstelmodusschakelaar, scherpstelvergrendeling en kapontgrendeling.Vanaf augustus kun je deze lens kopen, er hangt dan een prijskaartje aan van ongeveer 2.700 euro.Tot nu toe was er geen supergroothoek beschikbaar voor e-mount gebruikers die door Sony zelf uitgebracht was. Er waren wel alternatieven van bijvoorbeeld Samyang. Daar komt met de introductie van de SEL1424G, zoals de officiŽle aanduiding van dit objectief is, verandering in.Deze lens weeg 566 gram en zal vooral voor landschaps- architectuur- en ook wel interieurfotografen interessant zijn. Het is de lens met de grootste beeldhoek die Sony tot nu toe voor het e-mount systeem uitgebracht heeft.†Het objectief heeft vier asferische elementen en ook hier wordt gebruik gemaakt van ED, Super ED glasdelen en de Nano AR-coating.Net als eerder genoemde lens heeft ook deze een DDSSM motor zodat er snel en stil scherpgesteld kan worden. Ook weer handig als je wil filmen met deze lens die stof- en vochtbestendig is.Deze lens zal vanaf juli in de winkel verkrijgbaar zijn voor rond de 2.000 euro.