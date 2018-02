Sony HVL-F60RM flitser aangekondigd

Naast de Sony A7 mark III die vandaag aangekondigd werd is ook de Sony HVL-F60RM flitser toegevoegd aan het Sony assortiment.



Radiografisch

Verbeteringen

De Sony HVL-F60RM volgt de HVL-F60M op die tot vandaag de flitser in de Sony line-up was met het meeste vermogen. Deze nieuwe flitser heeft evenveel vermogen, maar een andere vormgeving en een paar andere kenmerken.Grote vraag is: Gaat deze flitser minder last hebben, of liever nog, geen last hebben van het oververhittingsprobleem waar de HVL-F60M in de automatische stand nog wel eens mee wilde kampen.Volgens de specificaties zou de hittebestendigheid vier keer beter moeten zijn dan die van zijn voorganger.Sowieso nieuw is de radiografische besturing. Je kunt deze flitser gebruiken om andere flitsunits aan te sturen die†tot circa 30 meter van de camera kunnen worden geplaatst.De Sony HVL-F60RM kan gecombineerd worden met andere units die als ontvanger worden gebruikt. Hierbij kun je maximaal 15 flitsers, toegewezen aan 5 flitsergroepen of draadloze flitserbediening, gebruiken.Aan de afbeeldingen te zien is ook de vormfactor aardig aangepakt waardoor de flitser beter past bij de maat van een systeemcamera.Een HVL-F60RM met opgeladen accu's kan maximaal 220 flitsen afgeven bij continue opnamen. Het richtgetal is 60.Met de nieuwe externe accu (FA-EBA1) is de oplaadtijd 0,6 seconde. Als je batterijen gebruikt is deze 1,7 seconden.Met de kantelbare kop kun je makkelijk wisselen tussen horizontale en verticale stand, iets wat ik zelf erg handig vind bij portretfotografie. Verder kan de kop 90 graden naar links of rechts, 150 graden naar boven en 8 graden naar beneden gedraaid worden.Via speciale knoppen aan de zijkant is een directe aansturing van lichtcorrectie mogelijk.† Op het display kun je ook gekoppelde draadloze flitsers bedienen.Ook hier kun je, net als bij de camera's, zelf functies toewijzen aan de hoofdknop, de middenknop en/of het bedieningswiel van de flitser. Je kunt ook TTL-flitserinstellingen opslaan die je dan, als je dat nodig hebt, in de handmatige mode kan oproepen.De flitser is stof- en vochtbestendig, maar er is ook een regenhoes - FA-RG1 te koop, om ervoor te zorgen dat er geen water in de flitser of camera kan komen.De flitser beschikt over een een witbalansfunctie†maar in de doos worden ook amberkleurige en groene kleurenfilters meegeleverd. Je kunt deze gebruiken om je flitslicht aan te passen aan het bestaand licht of juist om een specifieke sfeer te creŽren.De Sony HVL-F60RM flitser is vanaf april 2018 verkrijgbaar in voor 700 euro. Wil je de externe accu (FA-EBA1) erbij dan betaal je 300 euro extra. De regenhoes FA-RG1 kost je nog eens 30 euro.