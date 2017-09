Sony introduceert de RX10 IV

Scherpstelling

ZEISS Vario-Sonnar T * 24-600mm F2.4-F4 lens

Videomogelijkheden

Gebruiksopties

Prijzen en beschikbaarheid

Nieuw voor de RX10 serie is het Fast Hybrid AF-systeem. Dit zorgt ervoor dat de 315 AF-punten 65% van het sensorframe afdekken en biedt een snelle autofocus van 0,03 seconden. Met het grote bereik van deze camera is een snelle scherpstelling geen overbodige luxe.Juist het scherpstellen bij de uiterste stand van 600 mm was bij eerdere modellen niet altijd even snel, dus als dit bij deze nieuwe camera verbeterd is zou dat een groot voordeel zijn.De RX10IV maakt tevens gebruik High-density Tracking AF-technologie. Hierbij concentreren de AF-punten zich rond het onderwerp zodat dit gevolgd kan worden en het makkelijker is om er een scherpe foto van te maken.Andere verbeteringen in de autofocus zijn een geoptimaliseerde Eye AF, Touch Focus en Focus Range Limiter. Ook kan er high-speed gefotografeerd worden tot 24 fps met een bufferlimiet van 249 beelden.De electronische viewfinder heeft een snellere verwerkingscapaciteit gekregen waardoor de vertraging verminderd is. Door een high speed anti-distortion Shutter (maximale sluitertijd van maximaal 1/32000 seconden), wordt het rollende sluiter effect verminderd.Door het grote bereik van de lens op de RX10 's is dit een camera die veel mensen aanspreekt als reiscamera, of als je geen lenzen wil gaan wisselen en toch een groot bereik wil en een goede kwaliteit lens.De 24-600mmiv ZEISS Vario-Sonnar T-lens op de RX10 IV camera heeft een maximale diafragma van F2.4-F4.0. Het objectief is uitgerust met een super ED (extra lage dispersie) glaselement en ED asferische lenzen om chromatische aberratie te minimaliseren. Ook is een ZEISS® T * Coating voorzien om 'flare' en spanning te minimaliseren.De lens heeft tevens ingebouwde optische SteadyShot beeldstabilisatie die helpt shake en beeldvervaging te verminderen. Wanneer de functie geactiveerd is, komt het overeen met een verbetering van de sluitertijd van ongeveer 4,5 stappen.Dit objectief heeft een minimale focusafstand van 72 cm (2,36 ft) en een 0,49x maximale vergroting bij een volledig verlengde 600 mm.De RX10 IV biedt 4K (QFHD 3840 x 2160) opnamemogelijkheden. Het Fast Hybrid AF-systeem is ongeveer twee keer zo snel als bij de RX10 III. In de 4K-modus maakt de camera gebruik van volledige pixeluitlezing zonder pixelbinning, waardoor informatie 1,7 keer sneller wordt opgenomen.De camera maakt gebruik van de XAVC S codec voor opname van video met een datasnelheid van maximaal 100 Mbps. Je kunt met 24p of 30p in de 4K-modus (100 Mbps) opnemen, of in framesnelheden van maximaal 120p in de Full HD-modus.De nieuwe camera heeft ook andere geavanceerde videofuncties, waaronder Picture Profile, S-Log3 / S-Gamut3, Gamma Display Assist, Proxy-opname, Time Code / User Bit. Je kunt gebruik maken van een externe microfooningang en een headphone-uitgang.Er is ook gedacht aan Super slow motion video-opname. In deze functie kan gekozen worden tussen 1000fps, 500fps en 250fps framesnelheden en tussen 50p, 25p en 24p afspeelformaten.Een handige toevoeging is het 3.0-inch 1.44M kantelbaar LCD scherm met Touch Focus en Touch Pad functie. Daarnaast is de camera voorzien van een 2.35M high-contrast XGA OLED Tru-Finder.Om personaliseren te verbeteren, is het My Menu - toegevoegd, waardoor tot dertig vaak gebruikte menu-items persoonlijk ingesteld kunnen worden. Ook is er een nieuw Movie Settings menu opgenomen om het instellen bij het opnemen van video makkelijker te maken.De RX10 IV is stof- en vochtbestendig, en Wi-Fi, NFC en Bluetooth compatibel.De nieuwe Sony Cyber-shot RX10 IV camera is vanaf oktober verkrijgbaar in de Benelux voor 2.000 euro.