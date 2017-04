Sony kondigt A9 en FE 100-400mm objectief aan

Met zijn 400 mm is dit op dit moment het langste bereik voor de fullframe E-mount serie.



De G-master line-up zijn de toplenzen voor Sony E-mount. Hier miste nog wel een lens met een langer bereik, vooral voor mensen die graag natuur of sport fotograferen.



Met 22 lens-elementen in 16 verschillende groepen, drie ED glas elementen waarvan een super ED zou dit een minimum an lensfouten zoals chromatische abberatie op moeten leveren.



De Nano AR coating zou moeten zorgen voor zo min mogelijk ongewenste reflecties. De lens heeft een 9-bladig diafragma een een minimale scherpstelafstand van 0,98 meter.



Voor een 100-400 mm is deze lens redelijk compact en licht, zo'n 1395 gram.



Een nieuwigheid voor Sony is dat je zelf de zoom ring aan kan passen, wil je die erg soepel of juist met wat meer weerstand instellen dan kan dat. De focus hold button kan ook aan bijvoorbeeld de oog-autofocus toegewezen worden. Zelf heb ik hier pas toevallig mee gespeeld en ik vind dit erg handig.





Stabilisatie

Converters

Prijs en beschikbaarheid

De lens heeft ingebouwde stabilisatie, wat zeker bij een telelens geen overbodige luxe is. Als je camera ook voorzien is van stabilisatie dan wordt automatisch de beste stabilisatie gekozen, de twee systemen werken elkaar niet tegen.De Sony FE 100-400mm GM kan gebruikt worden met de 1.4x (model SEL14TC) en 2.0x (model SEL20TC) teleconverter. Hierbij kom je dan respectievelijk op 800mm op een full-frame camera en ongeveer 1200mm op een APS-C camera zoals de 6000 serie.Deze Sony 100-400mm GM zoom Lens is vanaf juli in Europa verkrijgbaar met een prijskaartje van ongeveer 2.900 euro.