Trio lanceert multifunctionele camera-rugzak op Kickstarter

Zoals je kunt zien is de rugzak een multi-functionele stads-, reis- en sport-rugzak. Echter wel met een focus op professionele fotografen. Er is keuze tussen drie verschillende groottes van verwijderbare camera- inserts die naadloos in de rugzak passen.



Hierdoor heb je de flexibiliteit om te kiezen om meer of minder camera-materiaal mee te nemen. En bovendien heb je meer plaats voor ander gerief zoals kledij of sport materiaal.



Het beoogde doel voor de campagne is inmiddels gehaald, maar als je bij de eerste wilt zitten die deze rugzak ontvangt kun je jezelf ook nog inschrijven. Let wel op bij Kickstarter projecten: de kans bestaat dat je bestelling nooit geleverd gaat worden, mocht het project voortijdig mislopen.