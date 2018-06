De Sony RX100 VI in de praktijk

Zoals je van Sony sensoren gewend bent is het dynamische bereik ook bij deze sensor lekker groot. Je kunt dus gewoon prima foto's maken waarbij hard zonlicht en donkere schaduwen in ťťn beeld voorkomen.



De foto's in dit artikel zijn overigens allemaal onbewerkt en rechtstreeks uit de camera. Ik heb ze alleen verkleind voor het plaatsen in dit artikel.





Gemak

De RX100 is prima in staat zelf een goede belichting te bepalen bij een foto (al zijn sommige foto's in mijn ogen wat aan de donkere kant). Je kunt echter ook werken met bijvoorbeeld sluitertijdvoorkeuze, diafragmavoorkeuze of compleet handmatig. De ring om het objectief heen kun je draaien en dient per mode voor het instellen van andere elementen.De draairing werkt in de praktijk erg lekker. Een prima manier om de instellingen naar je smaak aan te passen.Ook prettig is het kantelbare schermpje. Je kunt zo eenvoudig je camera boven je hoofd houden of juist laag bij de grond terwijl je toch nog goed je compositie kunt bepalen. Ook is er een selfiestand als je het schermpje zo ver door klapt dat je het beeld vanaf de voorkant van de camera kunt zien.