iPhone X vs Galaxy S9: smartphonecamera's vergeleken

De Samsung Galaxy S9 verscheen in maart 2018 en moet het met een enkele cameralens doen, die Samsung echter flink heeft aangepakt. Het is niet voor niks dat de slogan van de S9 luidt: 'The Camera. Reimagined.'De cameralens heeft dezelfde hoeveelheid megapixels als de iPhone X (12), maar slaat vervolgens een hele andere weg in.Dit is vooral te danken aan het variabele diafragma, die kan schakelen tussen f/1.5 en f/2.4. Omdat de camera overdag minder licht nodig heeft om scherpe foto's te maken is een diafragma van f/2.4 genoeg, maar in de avonduren kan de smartphone ervoor kiezen om over te stappen op een f/1.5 diafragma om extra licht op te vangen.Dit gebeurt volledig automatisch en daarmee is de Galaxy S9 de eerste smartphone die dit doet.Uit tests blijkt dat je het aanpassen van het diafragma het beste automatisch kunt laten gebeuren, want als je handmatig wisselt levert dit maar weinig verschil op. De cameralens van de smartphone is te klein om bij voldoende licht naar het andere diafragma te wisselen.Dankzij dit diafragma zijn de foto's van de S9 duidelijk een stuk beter in het donker. De iPhone X heeft de luxe niet om zijn camera op deze manier aan te passen en probeert er dus het beste van te maken met de dubbele lens.Ook dat zorgt voor schitterende plaatjes, maar wel met meer donkere vlakken waar de S9 nog wel details toont. Ook is er minder ruis aanwezig op de donkere kiekjes van de S9.Overdag liggen de iPhone X en Galaxy S9 een stuk dichter bij elkaar. Zo toont de X overdag helderdere foto's met kleuren die natuurgetrouwer ogen. Daarbij is het ook een kwestie van smaak welke smartphone je de betere foto's vindt maken.Zo zijn de kleuren van de S9 vaak iets feller, maar minder realistisch. Die overdreven kleuren van de S9 zorgen bovendien soms voor foto's met een wat wazige 'uitgeveegde' achtergrond.Het is lastig om een winnaar aan te wijzen als je de camera's van de Galaxy S9 en iPhone X tegenover elkaar zet. De iPhone X is duidelijk de winnaar als je voor realistische foto's gaat, maar de Galaxy S9 raden we aan als je vaak foto's in donkere omgevingen maakt zoals tijdens concerten.Daarnaast is het een kwestie van smaak of je van de fellere kleuren van Samsungs camera houdt, of voor de extra details gaat van de iPhone X.Ook kunnen we niet negeren dat de iPhone X een paar honderd euro duurder is dan een Galaxy S9, wat ongetwijfeld ook een belangrijke rol zal spelen in het maken van een keuze tussen de twee.In beide gevallen haal je in ieder geval het beste in huis wat smartphonefotografie momenteel te bieden heeft.