Nikon D850 versus Canon 5D Mark IV

De twee camera's zijn natuurlijk wel gemaakt voor verschillende doeleinden. De Nikon D850 heeft een 45,7 Megapixel-sensor met hoge resolutie die meer concurreert met de Canon 5DS R (50,6 Megapixel), in plaats van met de Canon 5D Mark IV, die maar een 30,4 Megapixel-sensor heeft.



Nikon D850 heeft een superieure verlichte (BSI) CMOS-sensor die bekend staat vanwege haar uitzonderlijke dynamische bereik bij ISO 64. Dit is iets waarmee Canon gewoonlijk worstelt.



Zonder een low-pass filter, levert de Nikon D850 zeer scherpe en gedetailleerde afbeeldingen, waardoor het een ideale keuze is voor landschap-, macro- en wildlifefotografie. Ter vergelijk: de Canon 5D Mark IV lijkt meer een algemene camera die vooral gericht is op portretfotografie.



Daarnaast zijn er maar weinig gebieden waar de Canon 5D Mark IV het echt kan opnemen tegen de Nikon D850. Nikon heeft een fenomenale klus geklaard met de D850 en als je naar de tabel hierboven kijkt kun je zien dat ze hebben waargemaakt wat in hun aankondiging stond.



Het is duidelijk dat Nikon als doel had ervoor te zorgen de Canon 5D Mark IV buiten de race te houden. En zoals je in bovenstaande tabel kunt zien (de pré's zijn in het groen weergegeven) versloeg Nikon Canon op vrijwel elke belangrijke specificatie



De Nikon heeft een grotere zoeker, veel betere opslagmedia-opties, een optie om de continue-opnamesnelheid te verhogen van 2 frames per seconde tot in totaal 9 frames per seconde.