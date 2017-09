Nikon spiegelreflexcamera's, een overzicht

D500

Je zou de D500 een camera uit de Dxxx-serie kunnen noemen met als voorgangers de D200 en D300(s). Nikon-liefhebbers hebben heel lang moeten wachten op een opvolger voor de D300s en sommigen hadden de hoop daarop al opgegeven en zijn voor een D7000-serie gegaan, of hebben de stap naar FX gemaakt met de Nikon D750.De D500 is de absolute top onder de aps-c camera's met een briljant AF-systeem wat niet alleen 153 punten bevat die ongeveer het hele beeld vullen, maar ook algoritmes om een onderwerp nagenoeg perfect te kunnen volgen en dat met tien beelden per seconde.Nikon liet met de D500 zien dat "Pro" camera's ook best uitgerust kunnen worden met een klapscherm, waarmee ze aantoonden er alle vertrouwen in te hebben dat deze schermen niet zomaar afbreken of op een andere manier makkelijk defect raken.De bediening van de D500 is in dezelfde lijn als die van andere Nikon Pro dslr's, dus een modeknop i.p.v. een PASM-draaiwiel. De D500 heeft een XQD- en een SD-kaartslot en beiden zijn in staat om razendsnel (met het juiste geheugenkaartje) de buffer leeg te maken, zodat je in de praktijk 200 raw-foto's in burst met 10fps kunt maken.Veel enthousiaste fotografen willen ooit de overstap maken naar full frame. Om deze overstap niet te duur te maken, heeft Nikon de D600-serie in het leven geroepen. Het autofocussysteem is overgenomen uit de D5000-serie, wat voor allround gebruik doorgaans goed genoeg is.De body lijkt verder wat meer op een camera uit de D7000-serie met een dubbel draaiwiel en AF-knop. De D600 werd geplaagd door olievlekjes op de sensor. Ook al werd dit verholpen door het vervangen van de sluiter, toch besloot Nikon vrij snel de D600 te vervangen door de D610 welke alleen verschilt qua sluitermechanisme.De D610 heeft een uitstekende beeldkwaliteit met groot dynamisch bereik en goede ruisprestaties. Voor wie geen klapscherm hoeft en zelden bewegende onderwerpen wil vastleggen, is de D610 een zeer goede keuze.De D750 is een echte allround spiegelreflexcamera met het bekende 51-punts AF-systeem, zeer goede beeldkwaliteit, vlotte 6,5 fps en een mooi stevig kantelbaar scherm. Genoeg redenen waarom de D750 een van de populairste full frame camera's is van de laatste paar jaar.Het focussysteem en de 6,5fps met diepe buffer maakt hem prima geschikt voor sport- en wildlifefotografie. Maar ook in een studio of tijdens een bruiloft zal de D750 je niet teleurstellen.In 2012 kwam Nikon met de D800 en D800E en verraste daarmee iedereen met een zeer hoge resolutie van 36MP. Niet alleen had de sensor een hoge resolutie, ook was het dynamisch bereik erg groot en de ruisprestaties waren uitstekend. De D800E uitvoering produceerde nog wat extra detail, omdat de AA-filter uitgeschakeld was.Later werd de D800(E) opgevolgd door de D810, welke op iso64 ingesteld kon worden voor nog meer dynamisch bereik. Ook kwam er een speciale astro-versie van: de D810A, welke gevoeliger was voor IR-licht en minder last had van ruis bij lange sluitertijden. De D800(E) en D810 hebben ook het 51-punts AF-systeem, maar door de 5fps op full frame, zijn deze camera's wat minder geschikt voor sport- en wildlifefotografie.Met de komst van de D850 kwam hier verandering in. De snelheid ging omhoog naar 9fps (met batterijgrip) en dat op een nog hogere resolutie van bijna 46MP! Om het plaatje compleet te maken werd het focussyteem opgewaardeerd naar het 153 AF-punten systeem uit de D500/D5. De D850 is hiermee hoogstwaarschijnlijk de meest allround spiegelreflexcamera ooit gemaakt.Het vlaggenschip van Nikon is momenteel de D5. Net zoals zijn voorgangers heeft de D5 een ingebouwde grip en de spreekwoordelijke bouw van een tank om alle omstandigheden te trotseren.Nikon introduceerde samen met de D5 en D500 hun 153-punts AF-systeem met 99 kruisgevoelige AF-sensoren die in staat zijn om onvoorspelbaar bewegende onderwerpen te kunnen volgen, ook bij weinig licht. De D5 kan dit zelfs bij 12fps.De resolutie ligt niet zo hoog op 21 Megapixel en ook het dynamisch bereik breekt geen records, maar de ruisprestaties zijn wel erg goed bij weinig licht. Dit maakt de D5 ideaal voor bijvoorbeeld sportfotografie onder slechte lichtomstandigheden (in een zaal bijvoorbeeld).De bediening is gelijkaardig aan andere Nikon Pro-camera's en de knoppen kunnen zelfs licht geven, zodat ze goed zichtbaar zijn in het donker. De accu lijkt nooit leeg te raken, wat de hoge prijs ervan wel rechtvaardigt.Er kan gekozen worden voor twee XQD-sloten voor optimale prestaties, of twee CF-sloten voor betere compatibiliteit met bestaande apparatuur en geheugenkaarten.Van de huidige modellen heb ik nog even enkele specificaties op een rijtje gezet.