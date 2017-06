Preview: Canon EOS 200D en EOS 6D mark II

Canon EOS 200D

Deze camera vormt precies de brug tussen een compact of een smartphone en de wereld van de spiegelreflexfotografie. De EOS 200D is ontworpen om de creativiteit en beeldkwaliteit van je foto's naar een volgend niveau te tillen.Het is de perfecte camera voor enthousiaste smartphone-fotografen die op zoek zijn naar hun eerste spiegelreflex. Hij is zeer gebruiksvriendelijk en heeft wifi en bluetooth zodat je hem kunt koppelen aan je smartphone. En zo kun je zeer eenvoudig films en foto's delen.De EOS 200D is momenteel de lichtste Canon spiegelreflex camera met een draai-en kantelbaar touchscreen met selfie-modus. Dit maakt het fotograferen en bedienen erg eenvoudig voor beginners. Toch beschikt de camera over behoorlijk wat technologie, zeker voor beginnende fotografen.De selfie-modus zorgt automatisch voor de optimale settings voor een selfie. De huid wordt verzacht en de achtergrond geblurred. Flits wordt tegengehouden en hij activeert alleen als alle settings (liveview ingeschakeld, touchscreen aan en achterwaarts gedraaid) in orde zijn.Hij is uitgerust met Dual Pixel autofocus met 9 scherpstelpunten en een 24.2 Megapixel APS-C Sensor met DIGIC 7 beeldprocessor. Ook tijdens het filmen kun je in liveview Servo AF goed blijven scherpstellen met 3,5 beelden per seconde dankzij Dual Pixel AF. De processor is razendsnel.Je kunt op een zeer geruisloze en soepele manier videofilm schieten wanneer je gebruik maakt van een lens met Stepping Motor (STM).Een leuke collectie aan creatieve programma's (GUI's) zorgen ervoor dat je met de EOS 200D ook kunt doorgroeien naar een volgend level.Je kunt met behoorlijk hoge ISO-waardes werken met weinig ruis (25,600, uitbreidbaar tot 51,200) waardoor je zonder statief toch nog kunt fotograferen met weinig licht.De Wifi kun je snel in- en uitschakelen zonder de menu's in te hoeven duiken. De wifi-knop is aan de bovenkant van de camera aangebracht. NFC verbindt je camera met alle compatible smartphones en andere devices. Bluetooth zorgt voor een permanente verbinding met de smartphone of afstandsbediening (Bluetooth Remote BR-E1) binnen een bereik van 5 meter.