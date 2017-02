Preview: Canon EOS 77D, 800D en M6

Tabel met vergelijking tussen de Canon EOS 80D, de 77D en de 800D

Canon 77D is de '80D light'

Zeer kleine verschillen tussen 77D en 800D

Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM

Canon EOS M6

Zoals je kunt zien in bovenstaande tabel is de 77D eigenlijk de '80D light'. De camera is van binnen nagenoeg hetzelfde als de 80D, maar zit in een kleiner en niet-weerbestendig jasje. Het materiaal dat voor deze body is gebruikt voelt ook niet erg robuust aan en zo ziet het er ook niet uit. Eerder wat plastic-achtig en anders de magnesiumlegering die wel bij de 80D body is toegepast.Maar Canon heeft zich op het gebied van duurzaamheid wel bewezen dus daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Het zou misschien alleen esthetisch wat beter kunnen.Hij is zo'n honderd euro goedkoper, een stuk lichter en ook kleiner. Dat kan een groot voordeel zijn als je problemen hebt met het dragen van zware lasten of grote volumes! Maar heb je een zeer snelle camera met weerbestendige body nodig omdat je veel buiten fotografeert, dan is de 80D toch een betere optie. Het gewicht en volume moet je dan maar op de koop toe nemen.De verschillen tussen de 77D en de 800D zijn nog een stuk kleiner! Het belangrijkste onderscheid is dat ze je als fotograaf op totaal verschillende manieren je creativiteit en fotografische grenzen laten verkennen. Afhankelijk van in welk stadium van het leerproces je je bevindt.De EOS 77D biedt je volledige controle waardoor je de camera helemaal eigen kunt maken. Met twee programmawieltjes kun je instellingen zoals diafragma en sluitertijd aanpassen en het bovenste lcd-scherm laat je elke instelling zien. De camera is zowel geschikt voor de ervaren als de beginnende fotograaf. Zo kun je kiezen voor de hulpstand of juist voor veel handmatige instellingen. Kortom, voor fotografen die zichzelf willen ontwikkelen.De EOS 800D beschikt over een instructieve interface waardoor minder ervaren fotografen tijdens het maken van opnamen leren wat de invloed van de camera-instellingen is, zodat de kennis van fotografie wordt vergroot en vaardigheden zich verder ontwikkelen. Deze camera is dus eigenlijk bedoeld als instapmodel voor beginnende fotografen, maar hij beschikt over dezelfde capaciteiten als de 77D.Als je kijkt naar het prijsverschil tussen de 77D en de 800D zal je zien dat dit minimaal is (slechts 50 euro). Het lijkt dus een beetje onduidelijk waarom Canon er toch voor gekozen heeft deze beide camera's uit te brengen met zo'n minimaal onderscheid. Het lijkt me dat vrijwel elke fotograaf voor die slechts 50 euro extra toch eerder voor de 77D zal kiezen ten opzichte van de 800D.Al is het alleen al vanwege het handige draaiwieltje achterop ten opzichte van de drukknopjes op de 800D. En natuurlijk ook vanwege het handige bovenste lcd-scherm dat je in een oogopslag je instellingen laat zien. En uiteindelijk maken de standaard ingebouwde Bluetooth, de oogsensor bij de zoeker, de ingebouwde intervalmodus, de bulbmodi en de lockswitch deze camera de summiere meerprijs wel waard.Samen met de twee dslr's brengt Canon naar eigen zeggen de kleinste niet-inschuifbare DSLR-kitlens op de markt: de EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM. De lens is 61,8 mm lang en heeft een gewicht van slechts 215 gram. Het is een allround lens met 4-stops Image Stabilizer voor trillingsvrije opnamen bij weinig licht of maximale zoom.Een uit 7 lamellen bestaand diafragma zorgt voor een fraaie achtergrondonscherpte bij portretten en Servo AF met fluisterstille STM-autofocus en is perfect voor haarscherpe videoscčnes zonder storende geluiden. Met deze lens is de snelste liveview autofocus gerealiseerd in combinatie met de 77D en 80D!Naast de twee spiegelreflexcamera's heeft Canon de EOS M6 aangekondigd. De systeemcamera zonder spiegel, die gebruik maakt van EF-M-objectieven, krijgt een 24,2-megapixelsensor van het aps-c-formaat. Er zijn 49 scherpstelpunten beschikbaar en fotograferen kan met 7 beelden per seconde, of 9 beelden per seconde als het focuspunt wordt vastgezet op het eerste beeld.