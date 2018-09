Preview: Canon EOS R

Sony a7R mark II naast de Canon EOS R

Scherpstellen

Hoewel de camera vertrouwd oogt en voelt zijn er toch best wat dingen anders dan bij de speigelreflex reeks. Zo zit de voorkeuzestand niet meer op een separaat wieltje, maar moet je om te wisselen een knopje indrukken boven op de camera.Ook de aan/uit-knop is even wennen. Deze zit nu (eenzaam) aan de linkerkant van de camera en zeker in het begin is het even zoeken. Ook is het onhandig dat je de camera nu niet meer snel met n hand aan of uit kunt zetten.Nieuw is de aanraakgevoelige schuifknop. Deze kan drie functie vervullen; aan beide kanten kun je drukken, maar je kunt er ook van rechts naar links (of andersom) overheen schuiven om een instelling te veranderen.Ik heb een tijdje de ISO instelling op deze knop gezet, maar in de praktijk merkt ik dat ik regelmatig onbewust de lichtgevoeligheid aangepast had. Zo vaak zelfs dat ik het gedurende de dag ook were uitgeschakeld heb.De vraag is dus welke instelling wel prettig gaat zijn onder deze knop. Je hebt immers altijd kans dat je hem onbewust aanpast.Dat is overigens wel opvallend aan de Canon EOS R: de mate waarin je hem helemaal nara wens kunt configureren. Vrijwel elke knop (en draaiwiel) kun je naar wens instellen. Je kunt deze camera dus echt helemaal eigen maken.Helaas is er (nog) geen manier om jouw favoriete instellingen bijvoorbeeld ook op een SD kaartje weg te schrijven. Dat zou een prettige toevoeging zijn als je na een paar weken gebruik helemaal aan jouw specifieke instellingen gewend bent.Ook op de RF objectieven zit trouwens een extra draaiwiel. Deze is ook te programmeren; bijvoorbeeld om het diafragma ermee aan te passen. Een mooie toevoeging!De Canon EOS R brengt wat vernieuwingen op het gebied van scherpstellen. Canon's dualpixel autofocus is een mooie, snelle manier van scherpstellen.Canon heeft ook de mogelijkheid toegevoegd om automatisch op een oog scherp te stellen. Dit zagen we eerde ook bij bijvoorbeeld Sony en is een prettige manier voor wanneer je mensen fotografeert.In de praktijk werkte het bij mij nog niet zo soepel als bij de Sony a7r mark III die ik ook heb, maar ik verwacht dat dit met een firmware update nog zal verbeteren.Dat Canon veel vertrouwen heeft in de scherpstelmogelijkheden van de EOS R bleek wel uit het middagprogramma dat wij hadden. We kwamen terecht in een donkere hal met veel gekleurd licht en bewegende onderwerpen.