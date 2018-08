Preview: De Nikon Z6 en Z7 systeemcamera's

De adapter is lekker licht en voelt robuust aan. Met 299 euro is ie ook nog best betaalbaar. Voor de meeste Nikon fotografen zal dit een noodzakelijke adapter zijn bij de overstap naar Nikon's systeemcamera.





Nikon heeft in deze camera gekozen voor XQD in plaats van het vertrouwde SD(XC). Dat vraagt dus om een nieuwe collectie geheugenkaartjes en kaartlezers. In eerste instantie zal Nikon bij de aanschaf van de Nikon systeemcamera's standaard een geheugenkaartje meeleveren.In de toekomst moet ook CFast (na een firmware update) bruikbaar zijn. Beide standaarden zijn sneller dan SD en de kaartjes zelf zijn ook steviger. In de praktijk is het natuurlijk wel even een overschakeling.Opvallend is wellicht dat er maar één geheugenkaartslot is. Zeker in combinatie met deze afwijkende geheugenkaart. Persoonlijk maak ik vrijwel geen gebruik van een tweede kaartslot, maar er zijn veel fotografen die graag direct een back-up naar een tweede kaartje schrijven tijdens belangrijke shoots.De Nikon Z7 moet eind september in de winkel liggen en gaat 3.699 euro kosten. Vanaf eind november is ook de Z6 beschikbaar. Deze heeft een adviesprijs van 2.299 euro.Het Nikkor Z 24-70mm f/4 gaat 1.099 euro kosten. Een kit, bestaande uit de Z7 en de zoom, krijgt een prijs van 4.299 euro.Voor de Nikkor Z 35mm f/1.8 S leg je 949 euro neer en dit objectief moet eind september in de winkels liggen. De Nikkor 50mm f/1.8 S verschijnt eind oktober en kost 679 euro.De Mount Adapter FTZ is eind september 2018 te koop voor een adviesprijs van 299 euro inclusief BTW.Nikon maakt met deze twee nieuwe camera's een overtuigende stap in het systeemcamera segment. Dat was ook hoog tijd, maar het is goed te zien dat ze het direct goed aangepakt hebben.Er zijn nog wel wat kleine details waarop de concurrentie (lees: Sony) het beter lijkt te doen. Uiteindelijk moeten echte praktijktests de voor-en nadelen van de verschillende merken duidelijk gaan maken.De Nikon Z6 en Z7 laten een goede eerste indruk achter en ik zie eigenlijk geen reden meer waarom je als Nikon fotograaf (in het high-end segment) nog voor een spiegelreflex zou kiezen boven deze nieuwe systeemcamera's.Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar ik denk dat 95 procent van alle fotografen die in de markt zijn voor bijvoorbeeld een D750 of D850 beter voor deze nieuwe systeemcamera's kunnen gaan.