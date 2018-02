Preview: Fujifilm X-H1

Gisteren kondigde Fujifilm een nieuwe systeemcamera aan voor de professionele fotograaf: de Fujifilm X-H1. Afgelopen woensdag kon ik al een dag lang met de nieuwe camera aan de slag in Lissabon. In dit artikel mijn eerste ervaringen met deze nieuwe camera.





Fujifilm X-H1 specificaties

Uiterlijk

Beeldkwaliteit

- 24,3 megapixel X-Trans APS-C formaat sensor- 5-assige beeldstabilisatie van de sensor- 14 foto's per seconde (elektronisch), 8 mechanisch- 3,69 megapixel OLED elektronische zoeker- Kantelbaar en aanraakgevoelig display- 4K video (op 200 Mbps)- Slow-motiuon HD video (tot 120 beelden per seconde)- 2 SD(XC) geheugenkaartsloten- Wifi en bluetooth connectie- Gewicht: 637 gramHet eerste wat opvalt aan de X-H1 is zijn formaat. De camera is duidelijk groter dan zijn populaire broertje, de Fujifilm X-T2. Dat is wel een beetje jammer, want juist die compactheid bij systeemcamera's is erg prettig.Aan de andere kant ligt deze camera waarschijnlijk weer lekkerder in de hand voor mensen met wat grotere handen.Er is een boel overgenomen van de Fujifilm GFX-50S. Dat zie je aan de handgreep waarmee je de camera vast houdt, maar ook aan het display boven op de camera.Dat display is prettig, want je krijgt -zelfs als de camera uit staat- goed af te lezen informatie over instellingen, batterijstatus en nog beschikbare ruimte op je geheugenkaartjes.Het nieuwe display heeft ook een belangrijk nadeel. Door de toevoeging van de display is namelijk de draaiknop voor belichtingscompensatie opgeofferd.Net als bij de Fujifilm GFX-50S moet je dit nu via een knopje in combinatie met een scrollwieltje uitvoeren. Dat werkt op zich ook, maar toch echt wat minder lekker dan die fysieke draaiknop die op de X-T2 of de X-Pro2 zit.Zoals we gewend zijn van Fujifilm is de beeldkwaliteit van de (pre-productie) camera gewoon erg goed. Het dynamisch bereik in de bestanden is erg groot waardoor je achteraf eenvoudig hooglichten kunt terughalen en donkere delen kunt oplichten.