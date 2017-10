Preview: Sony a7r III

Pixel Shift Multi Shooting is een techniek waarbij de camera vier foto's maakt. Tussen elke foto wordt de sensor één pixel verschoven. Dit levert vier RAW bestanden op (in een afwijkend RAW formaat) die je op de computer (dit gebeurt niet in de camera zelf) moet samenvoegen.



Dankzij deze techniek (die te vergelijken is met wat bijvoorbeeld Pentax ook biedt) krijg je betere kleurinformatie en minder ruis in je foto. De kwaliteit wordt aanzienlijk hoger.



De techniek is echter alleen geschikt als je werkt met een extreem stabiel statief en een statische opstelling van je onderwerp (zoals bijvoorbeeld bij productfotografie). Elke minimale trilling kan een mislukte foto betekenen.



We konden deze techniek overigens nog niet zelf proberen gisteren; de beschikbare software was er niet geschikt voor en de vloer van de zaal waar we waren met alle rondlopende mensen te trillerig.





Resolutie

Ten opzicht van zijn voorganger is de resolutie onveranderd gebleven. Dat is niet echt erg, want met 42 megapixel zal je niet snel data te kort komen. De resolutie is echt uitstekend en het geeft je ontzettend veel details om mee te werken én meer dan voldoende ruimte om achteraf nog een uitsnede te maken.