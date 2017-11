Quadralite A1: flitsfotografie met je smartphone

Foto gemaakt met smartphone en Quadralite A1 als flitser

Conclusie

Wat ik jammer vind is dat je, als je extra flitslampen of reportageflitsers wilt gebruiken en aansturen, je daarbij gebruik moet maken van Quadralite apparatuur. Dit omdat in deze lampen een dedicated Quadralite receiver ingebouwd zit.Mocht je toch gebruik willen maken van andere merken studiolampen of opzetflitsers, dan heb je daarvoor een extra Quadralite receiver nodig om de boel met elkaar te kunnen laten communiceren.Maar als extra flitser voor bij je smartphone is het een leuk apparaat dat je snel meeneemt (past in je broekzak) om net even wat extra's te geven aan je smartphone foto's, zeker bij slechte lichtomstandigheden.Het is ook mogelijk om meerdere Quadralite A1's tegelijk te koppelen aan je smartphone voor een meer strobistisch effect.