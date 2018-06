Review: Acrylblok en Ingelijste foto van BesteCanvas

Het stevige verpakkingsmateriaal

Na een dikke week werden de producten geleverd, verpakt in stevig materiaal. Ik was meteen onder de indruk van de kwaliteit en de afwerking van beide producten.Vooral het acrylblok is erg leuk. Je kunt het rechtop zetten en het geeft bijna een 3d-effect. Je kunt er vanaf de zijkant in en doorheen kijken, prachtig materiaal en ook erg geschikt om kado te doen!