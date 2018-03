Review: Albelli fotoboek

Bestellen en levertijd

Online fotoboek-versie

Kwaliteit Albelli fotoboek

Zodra je op de bestelknop drukt komt Albelli met een Alert. Potentiele problemen zoals dubbele foto's of foto's met een lage resolutie worden netjes gemeld. Daarna kun je doorgaan met je bestelling of eerst de problemen verhelpen.Zoals je van de bekendste leverancier van Nederland mag verwachten hebben ze het bestelproces prima voor elkaar. Datzelfde geldt voor de betaalmogelijkheden. Je kan betalen via een bankoverschrijving, Ideal, Credit Card, Klarna (op rekening), Paypal en middels een Giftcard (VVV-bon).Na de bestelling krijg je onmiddellijk een bevestiging via de email. Daarna word je op de hoogte gehouden van de status van je bestelling. Je kunt zelf op hun website inloggen om de voortgang te volgen. Het boekje werd afgeleverd op de toegezegde dag.De levertijd van dit fotoboek heb ik gemeten in werkdagen en bedraagt bij Albelli 3 dagen. Daarmee zijn ze één van de snelste leveranciers van Nederland.Albelli biedt je meteen na bestelling de mogelijkheid je fotoboek gratis online te delen. Het boek blijft dan ook online staan totdat je het zelf verwijdert. Erg handig om zo te delen met je vrienden en familie via e-mail, Facebook, Twitter of blog. Hier mijn eigen online-versie Albelli levert gewoon een erg goed boek. Maar wat mij met name opviel waren de kleuren, die net iets over-geoptimaliseerd leken. Feller dan bij ProFotonet. Dit komt door de glossy bewerking, de foto's lijken wat op vroegere foto-afdrukken.De hoogglans optie zorgt er wel voor dat de foto's iets donkerder uitvallen (handig om je foto's wat op te lichten in de nabewerking voordat je ze in het boek gebruikt), maar de schaduw-details blijven toch nog goed zichtbaar. De hoogglans-optie maakt het boek gevoeliger voor vingerafdrukken.De pagina's zijn vastgeplakt met lijm, het fotoboek kraakt een beetje als je door de pagina's gaat, maar het geheel voelt toch zeer solide aan. Het valt mooi open en de kaft ziet er netjes uit. De foto's en het papier zien er professioneel en ook scherp en natuurlijk uit en het bindwerk (vlakligging) is mooi en stevig.