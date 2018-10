Review: Aurora HDR 2019

Meerdere verschillend belichte raw-afbeeldingen samengevoegd en 'Creative Drama' preset toegepast

Aurora HDR is anders

Wat is nieuw in Aurora HDR 2019

Vergeleken met andere aanbiedingen op de markt, ligt de kracht van Aurora HDR in zijn eenvoud. Het is veel eenvoudiger in gebruik en net zo capabel als andere HDR-applicaties en ook zeer concurrerend qua prijs.In tegenstelling tot bijvoorbeeld Adobe applicaties is het beschikbaar als een eenmalige aankoop in plaats van een maandelijks abonnement. Als je het programma opent, zie je één grote knop waarmee je één afbeelding of meerdere belichtingen van dezelfde afbeelding kunt laden. Dit is eigenlijk alles wat je hoeft te doen om te beginnen.Als je een beetje dieper graaft, vind je twee extra opties: Batch-verwerking en laden van voorbeeldafbeeldingen.De eerste is handig als je snel specifieke HDR-processen en -presets op veel afbeeldingen wilt toepassen. Hoewel dit handig kan zijn als je meerdere afbeeldingen doorneemt, is dit niet aan te raden voor beginnende gebruikers.Of je nu beginnend of gevorderd bent: veel van de wijzigingen in de 2019-versie zullen je workflow aanzienlijk verbeteren. Het programma is al eerder herschreven waarbij gemikt werd op op zaken als snelheidsverbetering, betere RAW-beeldverwerking en een gebruikersvriendelijkere interface.De nieuwse versie introduceert nu ook de AI-powered Quantum HDR Engine - een nieuw algoritme voor tonemapping dat gebruik maakt van neurale netwerken om snel en efficiënt zeer realistische en meeslepende foto's met een hoog dynamisch bereik te maken.Het programma zorgt voor zeer krachtige HDR-bewerking, naadloos samenvoegen en tevens concurrerende prijzen.Daarnaast brengt Aurora HDR 2019 ook HDR Smart Structure voor een realistische en artefactvrije structuur, LUT Mapping, nieuwe looks in plaats van presets, en nog veel meer.In de 2018-versie was al een paneel Historie ingebouwd waarin je alle bewerkingen kunt zien die je in een afbeelding hebt gedaan, en die veel lijkt op dezelfde optie in programma's zoals Lightroom.Daarnaast was ook al een hulpmiddel voor lenscorrecties en een groot aantal andere kleine maar merkbare aanpassingen toegepast, terwijl de fundering van krachtige maar toch gebruiksvriendelijke HDR-gereedschappen voor zowel professionals als beginners behouden blijft.Macphun laat duidelijk merken zich echt in te willen zetten voor de ontwikkeling van zijn apps. Het is duidelijk dat Macphun haar klanten niet snel in de steek zal laten en zal blijven doorontwikkelen.Ze maken al meer dan een decennium software en het is goed om deze toewijding tot voortdurende verbetering van hun ontwikkelaars te zien. Het is één van de redenen waarom ik met veel plezier de Macphun-software gebruik.Andere functies in Aurora HDR zijn onder andere:* Een transformatiegereedschap* Dodge & Burn-filter* Afbeelding omdraaien en/of draaien* HDR-details Boost Tool* Nieuwe tone-map-engine voor meer natuurlijke beginresultaten* HDR Enhancer* Verbeterde HDR-structuur* Extra mengmodi