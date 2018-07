Review: BesteCanvas.nl fotoboek

Ik koos een Hardcover XXL fotoboek op formaat 30x30 centimeter van 70 pagina's. Ik ontving hiervoor een vouchercode van BesteCanvas.nl. Deze voer je in tijdens de bestelprocedure.



De kosten kwamen op 38,90 euro plus 24,09 euro voor de additionele pagina's. In totaal 62,99 euro plus verzendkosten a 5,90 is 68,89 euro in totaal.