Review: BesteCanvas.nl wanddecoraties

Ze trekken het canvas over de randen, zodat de afbeelding zelfs zonder lijst opgehangen kan worden. De afbeelding wordt bij dit randeffect vergroot en vervolgens om het spieraam gevouwen. Je moet hierbij goed opletten dat er geen belangrijke details of ofbeeldingselementen dichtbij de rand liggen.



Het canvasdoek oogt best dun, als je het tegen het licht in houdt kun je er bijna doorheen kijken. Maar dat kan natuurlijk te maken hebben met de behoorlijke afmetingen van het doek. En als het eenmaal aan de muur hangt is daar absoluut niets van te zien.



De printkwaliteit is echt prima te noemen en de kleuren ogen hetzelfde als op mijn beeldscherm. De foto wordt afgedrukt met speciale HP Latex « inkt, die 75 jaar kleurechtheid garandeert. De kleuren zijn echt mooi en de fijne details zijn goed zichtbaar.



Bij canvas wordt er meer verf op een stoffen doek geprint dan bij een foto-afdruk op glanzend fotopapier, om zo een goede kleurzekerheid te krijgen. Dit heeft met de structuur van het stoffen doek te maken. Daardoor is het onvermijdelijk dat wat details, vooral in donkere gebieden, verloren gaan.



De canvasafdrukken zijn niet vochtbestendig doordat ze afgedrukt worden met oplosmiddelvrije inkt, om ecologische en gezondheidsredenen (zie milieuvriendelijke productie). Daardoor zijn ze dus wel gevoelig voor vocht.



Wrijf de canvassen nooit af met een natte doek, en zorg ervoor dat de afdrukken niet opgehangen worden in kamers met een hoge vochtigheidsgraad (zoals in badkamers) want dan trekken ze enigszins krom.