Review: Canon EOS 6D mark II

6D mark II vanaf ongeveer 1 meter afstand tot het onderwerp

Specificaties

Specificatie 70D 6D mark II Introductieprijs € 1.099,- € 2.129,- Sensor Digic 5+ Digic 7 Megapixels 20,2 26,2 WiFi Ja Ja GPS Nee Ja Kantelbaar scherm Ja Ja Auto focus Dual pixel CMOS AF Dual pixel CMOS AF Focuspunten 19 scherpstelpunten in liggende ruitvorm 45 (vrij gecentreerde) scherpstelpunten ISO range 100 - 12.800 50 (L) - 102.400 (H2) Burst mode 6,7 fps 6,2 fps

De camera in handen

Autofocus

Ik heb geprobeerd dezelfde compositie / ruimte te fotograferen met dezelfde lens. De 6D mark II lijkt net subtiel iets softer in de onscherpte (bekijk vooral de uitgebloeide pluim van de vlinderstruik), maar zo heel groot is het verschil niet als je het mij vraagt.Wanneer je over zou stappen van een 100mm macrolens die je gebruikt op een crop camera naar een 150mm voor je full-frame zou je wel significante verschillen gaan zien in de achtergrond. Dus als ik denk aan mijn portretten gebruik ik regelmatig de 24-70mm op mijn crop camera.Vermoedelijk zou ik op full-frame vaker de 70-200mm er op zetten om vanaf een comfortabele afstand te werken. Daar zal je dan zeker verschil gaan zien in de bokeh en achtergrond.Conclusie: de winst (qua onscherpte) van full-frame zal bij mijn macrowerk klein zijn, de winst in mijn portretwerk met een 70-200mm waarbij ik meer zal zoomen is wel een goede vooruitgang.Dat de werkafstand bij macro kleiner zal worden met full-frame kan in nauwe hoekjes een voordeel zijn, maar bij het benaderen van insecten weer een nadeel.Maar er zijn meer verschillen dan alleen de scherptediepte en werkafstand. Even de interessante specificaties op een rijtje tussen de voor mij relevante body's:Het eerste wat opvalt bij het vasthouden van de camera is dat de camera best licht is voor een full-frame body. Met 765 gram is hij bijna 100 gram lichter dan mijn 5D.Ik vind het zelf niet perse een enorm voordeel, maar volgens mij kunnen veel mensen dit wel waarderen. Verder ligt de camera prima in de hand en is wat mij betreft mooi ontworpen.Details die mij opvielen waren een dedicated AF-ON knop (die standaard niet zo fungeert, je moet hem aanzetten in het menu). De zoomknop zit op een andere plek dan ik gewend ben en dan zie je hoe het gebruik van je camera in slijt.Ik zit continu op de automatische piloot op het verkeerde knopje te drukken, dus dat zal even wennen worden.Met wat bladeren door het menu kom je nog wat interessante ingebouwde features die in de 70D ontbreken: interessant vond ik de mogelijkheid om met de timer een serie aan foto's te maken en de mogelijkheid om voor een double exposure een eerste beeld in de camera te selecteren.Het zullen niet de meest gebruikte functies worden bij mij, maar als het er op zit is het zeker leuk om het te kunnen gebruiken.Uiteindelijk kun je nog zo lang lezen over de technieken in een camera, uiteindelijk is het minstens even prettig om hem gewoon eens in het veld aan de tand te voelen.Het eerste wat me opviel qua autofocus is dat de scherpstelpunten allemaal best wel centraal geplaatst zijn.Alle focuspunten zijn cross-focus en 27 kunnen scherpstellen tot f/8, dus de gevoeligheid van de autofocus zit het wel goed, maar ik vind een stuk vrijheid in de compositie ook wel erg belangrijk en als ik alleen maar vrij centraal scherp kan stellen vind ik dat wel een minpunt.De 70D heeft een liggende ruitvorm waarbij de uiterste scherpstelpunten best een goede spreiding hebben, de 6D mark II heeft aanzienlijk meer focuspunten, maar die liggen allemaal bij elkaar in het midden.Bij een relatief centrale compositie kun je dus heel fijnmazig en nauwkeurig scherpstellen, maar voor wat bijzonderder composities word je toch gedwongen tot hercomposeren als je de autofocus wil gebruiken.