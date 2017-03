Review: Case Air Wireless Tethering

Persoonlijke conclusie:

Prijs en waar te koop?

In vergelijking met bijvoorbeeld een Eyefi SD kaartje kan ik deze DSLR controller van harte aanbevelen. Het geeft je een erg uitgebreide remote controle van je camera met veel mogelijkheden.Erg handig als je camera ergens op statief staat en je op deze manier de camera niet meer rechtstreeks hoeft te bedienen.Bovendien kan er veel geautomatiseerd worden waardoor zelfs niet meer op de ontspanknop gedrukt hoeft te worden.Zolang je niet in Full Raw fotografeert is de transfersnelheid naar iPhone en computer acceptabel.De kleine foutjes en verbindings-stoornissen neem ik graag op de koop toe. Ik neem aan dat die er in volgende software-releases wel uit worden gehaald.Leuke toepassingen zie ik bijvoorbeeld in sterren- of sterrensporen-fotografie of het fotograferen van vogels. Ook time-lapse fotografie wordt ondersteund zodat je bijvoorbeeld volautomatisch het openen of draaien van een (zonne-)bloem zou kunnen vastleggen.Ook heel handig is het om bijvoorbeeld een groepsfoto te nemen met je camera op een statief. Je kunt de belichting regelen en de ontspanner bedienen, allemaal op afstand met je smartphone. Je hoeft dan geen gebruik meer te maken van de tijdsontspanner, veel relaxter allemaal!En daarnaast is het natuurlijk handig als de foto's van je model meteen op de computer kunt laten zien zonder dat je daarvoor eerst CF- of SD-kaartjes hoeft in te lezen.Het Case Air Wireless tethering system is onder andere te koop bij CameraNu.nl en kost daar 189 euro.Hieronder een filmpje waarin Frank Doorhof de Case Air Wireless test: